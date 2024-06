SOULÉ, BARRENECHEA E HUIJSEN: CHE CRESCITA IN SERIE A!

TANTA ESPERIENZA IN SERIE B PER I NOSTRI RAGAZZI!

CRESCITA IN SERIE C

LA MATURAZIONE IN GIRO PER L'EUROPA

Da“Next Gen on the road”, la nostra rubrica che si sofferma sulle prestazioni dei calciatori della Juventus in prestito in Italia e in Europa, in questo episodio finale propone un recap sulle annate di tutti i giovani giocatori impegnati nel corso della stagione.Una stagione estremamente costruttiva per i due argentini Matias Soulé ed Enzo Barrenechea quella trascorsa in prestito al Frosinone nonostante la retrocessione in Serie B dell’ultima giornata. Per entrambi, a parlare, sono i numeri: l’esterno classe 2003 ha collezionato infatti 39 presenze stagionali (3262 minuti) fra campionato e Coppa Italia realizzando 11 gol e 3 passaggi decisivi per le reti dei compagni di squadra; 39 le apparizioni (2979 minuti) anche per il centrocampista nato nel 2001, diventato in poco tempo indispensabile per i ciociari, e anche un gol messo a segno a Napoli nella vittoria per 4-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia.Mezza stagione in bianconero, nella quale è arrivato anche l'esordio in Serie A in Milan-Juventus dello scorso ottobre, e mezza alla Roma per Dean Huijsen che lo scorso gennaio si è trasferito in prestito ai giallorossi. 14 le presenze collezionate nella seconda parte di stagione fra Serie A (13) e Coppa Italia: per il difensore centrale classe 2005 sono arrivate anche le prime due reti nel massimo campionato italiano realizzate nelle sfide contro Cagliari e Frosinone.Tommaso Barbieri ha conquistato con anticipo la salvezza nella stagione in prestito al Pisa, andando anche vicino alla conquista della zona playoff: un’annata formativa per l’esterno classe 2002 con 31 presenze condite da 3 gol e 3 assist.Daouda Peeters ed Emanuele Pecorino hanno concluso la loro annata tra le fila del Südtirol con il mantenimento della categoria: 19 presenze stagionali per il centrocampista classe 1999, 26 invece per l’attaccante nato nel 2001 con 4 gol e 1 assist.Stesso discorso per il difensore classe 2002 Alessandro Pio Riccio nella stagione disputata in Serie B con la maglia del Modena: per il centrale 24 presenze totali e una crescita costante.Da Bari a Cosenza l’annata di Gianluca Frabotta (1999) che, lo scorso gennaio, si è trasferito nel club calabrese totalizzando nella sua stagione nella serie cadetta un totale di 22 presenze (7 con il club pugliese) con 3 gol e un assist confezionati nella seconda parte di stagione.Non sono riusciti a mantenere la categoria invece Alessandro Sersanti (2002) e Mattia Compagnon (2001) con le maglie, rispettivamente, di Lecco e Feralpisalò: per il centrocampista una stagione da 33 presenze, 31 invece per l’esterno d’attacco con 5 reti realizzare.Alla sua prima stagione italiana Facundo Gonzalez è arrivato fino al primo turno playoff con la Sampdoria cadendo sul campo del Palermo. Sono 30 le presenze collezionate in stagione dal difensore classe 2003 con la maglia blucerchiata alle quali ha aggiunto anche la gioia di segnare 2 reti.Infine Marco Olivieri che con il Venezia ha conquistato la promozione in Serie A superando tutti i turni playoff: 23 le presenze stagionali dell’attaccante nato nel 1999 con una rete messa a segno.Il nostro viaggio prosegue in Serie C.Partiamo dal Girone A dove Alessandro Minelli, con la Pro Patria, ha giocato 27 gare tra campionato e coppa nazionale di categoria. A fine stagione la formazione lombarda ha chiuso al dodicesimo posto in graduatoria, a sole cinque lunghezze dalla zona play-off.Nicolò Cudrig, invece, con il suo Perugia ha affrontato il Girone B di Serie C – lo stesso della Juventus Next Gen – e si è arreso al primo turno nazionale dei play-off contro la Carrarese, successivamente promossa in Serie B al termine della fase finale del campionato. Ventinove le apparizioni di Nicolò tra regular season, play-off e Coppa Italia Serie C, condite da un assist.Anche Mirco Lipari è stato avversario della Next Gen in regular season. Il toscano classe 2002 ha superato quota 30 gare disputate in questa annata – trentuno per l'esattezza – e ha trovato il gol in cinque occasioni. Quattro, invece, i passaggi vincenti per i compagni.Ora è il momento del Girone C. A rappresentare i colori bianconeri nel terzo e ultimo girone di Serie C, da inizio a fine stagione, ci ha pensato Davide De Marino. Il difensore piemontese ha vestito la maglia della Virtus Francavilla scendendo in campo 28 volte, complessivamente. Un assist per Davide in questa annata che si è conclusa con la sfortunata retrocessione in Serie D al termine della doppia sfida di andata e ritorno contro il Monopoli. Uno a uno il punteggio, in entrambe le gare, con il Monopoli che si è salvato per il migliore posizionamento in classifica al termine della regular season.Oltre a Davide De Marino un altro bianconero ha affrontato il Girone C di Serie C, ma da febbraio in avanti. Stiamo parlando di Andrea Valdesi che, in prestito dalla Next Gen, si è trasferito in Campania per giocare dieci partite di campionato con la maglia del Giugliano.Per Alessandro Citi prima parte di stagione con la Juventus Next Gen prima di trasferirsi in prestito alla Pro Vercelli nella sessione invernale di calciomercato: 11 presenze e 1 assist, fra stagione regolare e playoff, per il difensore classe 2003.39 presenze, 4 gol e 3 assist per Ferdinando Del Sole con la maglia del Latina in stagione. L’’attaccante classe 1998 si è fermato con la sua squadra al primo turno dei playoff di Serie C.Felix Correia, nel corso della stagione 2023/2024, ha totalizzato 34 presenze con il Gil Vicente, tenendo in considerazione tutte le competizioni. Da quando è arrivato in terra portoghese, il lusitano classe 2001 è (quasi) sempre sceso in campo, eccezione fatta soltanto per due circostanze. Trentaquattro apparizioni, dicevamo, arricchite da cinque reti e quattro assist che hanno permesso al club della città di Barcelos, comune situato nel distretto di Braga, di raggiungere la salvezza posizionandosi al dodicesimo posto in classifica in Primeira Liga, la più importante divisione del calcio portoghese.Dal Portogallo ci spostiamo in terra elvetica dove Christopher Lungoyi e Marley Aké – quest'ultimo a partire dal gennaio 2024 – hanno vestito la maglia dell'Yverdon Sport, squadra militante nella massima serie svizzera.Classe 2000, Lungoyi ha totalizzato 27 presenze tra campionato e coppa nazionale, segnando 4 reti e fornendo anche 3 assist.Percorso diverso, invece, quello di Marley Aké che dopo le tre apparizioni, in prestito, in maglia Udinese (una in Serie A e due in Coppa Italia) nella prima parte di stagione, si è trasferito – sempre a titolo temporaneo – in Svizzera soltanto nella finestra invernale di mercato. Da quel momento Marley ha giocato 17 partite e segnato due reti con l'Yverdon, festeggiando a fine stagione la permanenza in Super League.Lungoyi e Aké, ma non solo. Anche Jean-Claude Ntenda e Tommaso Maressa hanno lasciato l'Italia per approdare in Svizzera, entrambi in prestito, entrambi nella finestra invernale di mercato ed entrambi nella seconda serie elvetica.Il primo ha indossato la maglia del Sion totalizzando 4 presenze tra campionato e coppa nazionale alle quali ha sommato le sei ottenute con la squadra Under 21 del Sion, nel campionato nazionale di quarto livello. Al termine dell'annata il Sion ha ottenuto ufficialmente la promozione nella Super League svizzera.Il secondo, invece, ha giocato nove partite per il Bellinzona chiudendo all'ottavo posto in classifica.