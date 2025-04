Juventus Next Gen, come funzionano i playoff di Serie C: il regolamento

Getty Images



Playoff Serie C, il regolamento

Laha festeggiato con l'ultima vittoria il raggiungimento dei playoff di Serie C, un traguardo che sembrava impossibile dopo l'inizio difficile di stagione. L'anno scorso i bianconeri si fermarono ad un passo dalle final fuor, facendo un bel cammino; adesso la squadra di Massimo Brambilla proverà a fare anche meglio. Ma come funzionano i playoff?Ci sono tre fasi differenti con un totale di 28 formazioni coinvolte. La prima fase, come scrive Tuttosport, è quella legata al girone, che toccherà alla stessa Juve: qui si affrontano i club dal quinto al decimo posto in ordine di posizione, e in gara secca (se resiste il pari al 90', avanza la squadra meglio classificata). Poi per chi passa il turno c'è il secondo step a cui si aggiungono le quarte di ogni girone (Crotone e Pescara già certe per gruppo C e B) sempre in una partita secca.

Alle 6 in grado di passare c'è il turno successivo, ossia il playoff nazionale: qui affrontano le tre terze classificate di ogni raggruppamento e la vincitrice della Coppa Italia di Serie C, ossia il Rimini. Da match singolo si arriva alle due gare, andata e ritorno, e queste restano nel secondo turno (con le seconde dei gironi) e per la Final Four, compresa la finalissima.