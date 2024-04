Chi è Claudio Manzi

Affare Osimhen, oggi l’interrogatorio di De Laurentiis

Caso Osimhen: cosa viene contestato al Napoli

Giocata a liberarsi, limite dell’area e destro diretto in porta. Samuelefa tutto bene, ma è anche fortunato. Sì, perché il tiro che porta al momentaneo vantaggio della Juventus Next Gen sulla viene deviato ed è quel tocco a ingannare il portiere avversario e permettere ai bianconeri di andare avanti di un gol all’intervallo.Cosa può il destino. La deviazione, infatti, è del difensore centrale della Virtus Entella, Claudio. Un nome che, a più di qualcuno, potrebbe far scattare qualcosa in mente. Sì, esatto, è quel Claudio Manzi che da giovane rampante del settore giovanile delfu coinvolto nell’affare con ilche portò Victorin Campania.Claudio Manzi oggi ha 23 anni e una carriera passata tra i campi di Serie C, nel gennaio 2023 è passato dalla Turris alla Virtus Entella. Nell'affare legato a Osimhen, quattro giovani talenti del settore giovanile del Napoli entrarono in gioco: il portiere Karnezis, insieme a tre promettenti giocatori, Liguori, Palmieri e Claudio Manzi. L'insieme di questi quattro prospetti del vivaio azzurro fu valutato complessivamente oltre i 21 milioni di euro.Manzi si distingueva come uno dei talenti più promettenti del settore giovanile del Napoli, tanto che Gennaro Gattuso, durante il suo mandato in Campania, lo integrò frequentemente nella prima squadra. Inoltre, fu proprio il suo profilo che convinse il Lille a sbloccare l'affare per il trasferimento di Osimhen al Napoli. Tuttavia, nonostante il suo coinvolgimento nell'accordo, Manzi non ha mai giocato per il Lille, lasciando l'affare come una mera vicenda di trasferimento senza aver avuto l'opportunità di dimostrare il suo valore in campo per il club francese.l patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato interrogato dai PM di Roma per la vicenda legata all'acquisto di Victor Osimhen e alle presunte "plusvalenze fittizie", per cui si sono chiuse le indagini il 19 gennaio scorso.L'attaccante era arrivato dal Lille per una cifra totale di 71 milioni e 250mila euro, andando a rappresentare l'acquisto più costoso della storia dei partenopei. Il Napoli, però, pagò soltanto 50 milioni al club francese, mentre per compensare la cifra restante furono utilizzati i cartellini del portiere greco Orestis Karnezis e di tre giovani calciatori poi sostanzialmente spariti dai radar. Si tratta di Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri, oggetto appunto delle indagini sulle plusvalenze. L'ipotesi è quella di falso in bilancio.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.