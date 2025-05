Claudio Chiellini a Tuttosport: 'Vogliamo creare giovani vincenti, sarebbe bello avere uno stadio a Torino per la Next Gen'

Getty Images

Le parole di Claudio Chiellini

Claudio Chiellini, direttore sportivo della Juventus Next Gen, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Tuttosport, nel corso della quale ha parlato del progetto relativo alla seconda squadra bianconera, reduce da una stagione positiva conclusasi ai playoff.OBIETTIVO - "Fare diventare questi giocatori non solo giocatori della prima squadra, ma giocatori della prima squadra vincenti".SECONDA SQUADRA - "Ti permette di portare i giocatori dal settore giovanile alla Primavera e al professionismo in modo graduale, facendoli crescere senza mandarli in prestito. Ti permette di aspettare, di valutarli, di dare loro l'opportunità al momento giusto".

YILDIZ - "E' un giocatore importante, il nostro numero 10. L'anno scorso era il numero 10 della Next Gen. Questo per noi è un grande successo. Kenan è un ragazzo che è venuto dal Bayern Monaco, ha fatto tutta la trafila dalla Primavera. Ma sono anche altri i giocatori che mi fa piacere vedere in prima squadra: Savona, Rouhi, Mbangula.IL PROGETTO - Il progetto è proprio questo, fare crescere giocatori, così come allenatori, dirigenti e addetti ai lavori. Penso a Giovanni Manna: gli faccio i complimenti per il campionato vinto con il Napoli, due anni fa lui era il direttore sportivo della Next Gen. Vogliamo continuare così, è importante che la Juventus continui ad investire sulla Next Gen. Il prossimo obiettivo non è dare solo giocatori alla prima squadra, ma dare giocatori vincenti".LA STAGIONE - "Più del 50% della rosa viene cambiato ogni anno, quindi siamo stati bravi. Non è stato facile cambiare allenatore. Ringrazio mister Brambilla che ha fatto un ottimo lavoro e anche tutte le persone che ci hanno supportato".BRAMBILLA - "La nostra volontà è di proseguire insieme, la sua anche. Però gli abbiamo dato un po' di tempo per valutare eventuali opportunità, visto che ha fatto bene e ha fatto un girone importante. Lo stesso vale per i giocatori: la Next Gen deve essere un'opportunità di crescita".STADIO - "Sarebbe d'aiuto avere uno stadio su Torino. Giocare ad Alessandria o a Biella non è facile. Next Gen a Torino? In questo momento no, ma è da tanti anni che si ragiona sull'ipotesi di creare un secondo mini Stadium. Sono sicuro che appena ce ne sarà l'opportunità la Juventus proverà a portare avanti questo progetto".I TIFOSI - "A Biella abbiamo avuto un buon riscontro di tifosi. Sarebbe bello che i tifosi capissero che guardando la Next Gen hanno modo di incontrare a fine partita e scambiare due parole con dei ragazzi che nell'arco di poche settimane o pochi mesi potranno diventare giocatori della prima squadra. L'esempio clamoroso è quello di Yildiz: il 9 dicembre 2023 era in campo a Pineto con la Next Gen, una settimana dopo debutta e segna con la prima squadra contro il Frosinone e da quel momento rimane lì".