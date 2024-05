Cerri Juve, la convocazione

L'elenco dei convocati

Portieri: Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio);

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Christian Dalle Mura (Ternana), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Edoardo Pieragnolo (Reggiana), Riccardo Turicchia (Juventus), Davide Veroli (Catanzaro), Mattia Zanotti (San Gallo);

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Reggiana), Giovanni Fabbian (Bologna), Giacomo Faticanti (Ternana), Luis Hasa (Juventus), Cher Ndour (Braga), Niccolò Pisilli (Roma), Franco Tongya (AEK Larnaca), Cristian Volpato (Sassuolo), Federico Zuccon (Cosenza);

Attaccanti: Leonardo Cerri (Juventus) (Al debutto ndr), Sebastiano Esposito (Sampdoria), Seydou Fini (Standard Liegi), Rachid Kouda (Spezia), Antonio Raimondo (Ternana).

Cerri Juve, la stagione

Presenze: 36 (1 in Serie A)

Minuti: 1586'

Gol: 8

Assist: 2

Che soddisfazione per Leonardo Cerri , attaccante della Juventus Next Gen . Per la punta della seconda squadra bianconera, infatti, è arrivata oggi la prima convocazione nell'Italia Under 21, insieme ai compagni di squadra Luise RiccardoI numeri stagionali di Leonardo Cerri: