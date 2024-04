DaLa Juventus Next Gen, reduce da due vittorie consecutive – per di più senza incassare reti –, se la vedrà con il Cesena capolista e fresco di promozione in Serie B con quattro giornate di anticipo dal partita della stagione.Fischio d'inizio in programma nel pomeriggio di oggi – domenica 7 aprile 2024 – alle ore 16:15.All'andata si imposero i romagnoli 1-0: a decidere la sfida la rete di Pieraccini nella ripresa.Di seguito alcune curiosità e dati relativi alla partita che andrà in scena al "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria.JUVENTUS NEXT GEN-CESENA, STATS & FACTSPrimo incrocio fra le due squadre in Piemonte. Di fronte prima e terza compagine del girone di ritorno: 29 punti per i ragazzi di Brambilla – come il Perugia – e 40 per il Cesena.Simone Guerra è il giocatore più decisivo del Girone B con 17 punti portati alla causa, come ManuelFischnaller della Torres.Il Cesena è già promosso in Serie B: i romagnoli sono i migliori – nel Girone B – nella speciale classifica delle reti segnate con giocatori subentrati (11). La formazione di Toscano vanta, inoltre l'attacco più prolifico con 72 reti segnate e la difesa meno battuta con sole 17 reti incassate.