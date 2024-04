JUVENTUS NEXT GEN-CESENA, DOVE VEDERLA

DaDomenica 7 aprile alle ore 16:15 la Juventus Next Gen ospiterà il Cesena allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria. La gara d'andata, disputata lo scorso dicembre a Cesena, fu vinta dai padroni di casa per 1-0. La squadra allenata da Mister Brambilla è reduce dalla vittoria per 2-0 contro la Virtus Entella di mercoledì grazie alle reti di Damiani e Guerra.La sfida tra Juventus Next Gen e Cesena, valida per la 35ª giornata del Campionato Serie C - Girone B, sarà visibile in diretta su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.