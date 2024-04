Nel ricco programma di scontri diretti della giornata nel Girone B di Serie C, si distingue particolarmente l'attesissima sfida che si terrà al "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria. Qui si sfideranno la Juventus Next Gen, attualmente una delle squadre più in forma del campionato, e il Cesena, capolista già promosso in Serie B con quattro giornate di anticipo.



Il pasillo de honor al Cesena



La Juventus ha deciso di concedere il pasillo de honor al Cesena. Prima dell'inizio del match, i bianconeri si disporranno lungo due file per applaudire al club romagnolo. Il motivo? La squadra di mister Toscano è stata promossa in B.



A che ora si gioca?



Il fischio d'inizio è previsto per le ore 16:15 di oggi, domenica 7 aprile 2024.



Le formazioni ufficiali di Juventus Next Gen-Cesena

Juventus Next Gen: Daffara; Savona, Pedro Felipe, Stramaccioni (C); Turicchia, Salifou, Damiani, Rouhi; Hasa, Nonge Boende; Sekulov. A disposizione: Garofani, Scaglia, Cerri, Mbangula Tshifunda, Mulazzi, Iocolano, Palumbo, Perotti, Anghelè, Bonetti. Allenatore: Brambilla.



Cesena: Siano, Chiarello, Donnarumma, Hraiech, Kargbo, Corazza, Prestia (C), Pierozzi, Silvestri, Francesconi, Pieraccini. A disposizione: Pisseri, Varone, Shpendi, Coccolo, Berti, Ciofi, Adamo, De Rose, David, Klinsmann. Allenatore: Toscano.