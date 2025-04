Juventus Next Gen-Cavese LIVE: diretta, formazioni ufficiali, dove vederla

AFP via Getty Images

Mancano solo due giornate alla fine della regular season e laha un unico obiettivo: mantenere la zona playoff. Dopo il convincente 4-0 rifilato al Crotone e il turno di riposo osservato nella giornata successiva, i ragazzi di Massimotornano oggi in campo per una sfida cruciale. Alle 18.30, al “Pozzo - La Marmora” di Biella, affronteranno lain uno scontro che può rivelarsi decisivo per il futuro dei bianconeri.Da oggi, e per le ultime due giornate, scatterà la contemporaneità di tutte le gare del girone, aumentando la tensione e rendendo ogni punto fondamentale. La Juve Next Gen occupa attualmente il decimo posto in classifica, l’ultimo utile per accedere alla fase playoff, ma la concorrenza è agguerrita e pronta ad approfittare di ogni passo falso.

Juve Next Gen-Cavese LIVE: la diretta

A partire dalle 18:30

Juve Next Gen-Cavese, le formazioni ufficiali

Juve Next Gen-Cavese, dove vederla in tv e streaming

Con una rosa giovane ma ricca di talento, Brambilla punterà su compattezza, intensità e qualità per mantenere il piazzamento e tentare l’assalto agli spareggi promozione. I playoff rappresentano un’opportunità importante per dare continuità al progetto bianconero, offrendo ai giovani prospetti minuti ad alta intensità e visibilità.Contro la Cavese, serviranno attenzione e determinazione. Ogni dettaglio può fare la differenza, e la Juve Next Gen è pronta a giocarsi tutto in queste ultime due battaglie stagionali. L'obiettivo è chiaro: difendere il decimo posto e tenere vivo il sogno playoff.In attesaLa sfida tra Juve Next Gen e Cavese, in programma alle 18.30, sarà trasmessa in diretta su Sky e disponibile anche in streaming su Now TV. Per chi preferisse, sarà possibile seguire l’evento con aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta testuale su ilBiancoNero.