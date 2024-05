Termina 0-1 l'andata dei playoff di Serie C, tra. Ecco le pagelle.Due grosse occasioni per la Casertana, ma sono i campani a graziarlo. Sul gol non può davvero nulla.Spinta e un po' di aiuti. Quasi d'esperienza. Ha un'altra gamba, e si vede. Ma crolla davvero sul più bello.E' una prova d'alto valore, considerato l'avversario: Curcio e Montalto sono bomber di categoria. Cade e si rialza. Che traversa nel finale.Poi, alla fine, è tutto qui. Tutte nelle occasioni. E la sua chiusura è sempre arrivata.Si spegne dopo un buon inizio. E la Juve perde la spinta più forte.C'è, ma non si vede. Poco ritmo.Tutto sommato, pochi palloni sprecati. Ma anche poca spinta.Tra i migliori per palleggio, qualità, corsa.Gestisce e riparte. Aiuta tanto, e poi una chiusura perfetta sull'incursione di Curcio.Rapporto diretto: quanto potrebbe dare, quanto ha dato. Sotto la sufficienza.Sulla coscienza quell'ultimo passaggio sporcato sul più bello.Sembra quasi in ciabatte, ma perché con una giocata apre il mare degli avversari.Si è visto poco, poco, poco.Pronti, via, ha subito una mega occasione. In fuorigioco, eh, ma l'aveva sbagliata.La sua Juve si vede a sprazzi, ma poca roba. A tratti pochissima.