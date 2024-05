La cronaca



Le formazioni ufficiali



Juventus Next Gen (3-5-2)

Daffara

Savona

Stramaccioni

Muharemovic

Comenencia

Hasa

Damiani

Nonge

Rouhi

Sekulov

Guerra



Casertana (4-2-3-1)

Venturi

Calapai

Celiento

Bacchetti

Anastasio

Deli

Toscano

Carretta

Casoli

Tavernelli

Montalto



Come funzionano i playoff?

Vittoria Aggregata : la squadra che segna il maggior numero di gol complessivamente nelle due partite passa al turno successivo.

: la squadra che segna il maggior numero di gol complessivamente nelle due partite passa al turno successivo. Pareggio Aggregato : se il totale dei gol segnati nelle due partite è uguale, passa la squadra meglio classificata (la testa di serie), ossia la Casertana .

: se il totale dei gol segnati nelle due partite è uguale, passa la squadra meglio classificata (la testa di serie), ossia la . Assenza di Tempi Supplementari e Rigori : in caso di pareggio nel totale dei gol segnati, non si giocano tempi supplementari né si procede ai rigori. La squadra testa di serie passa automaticamente.

: in caso di pareggio nel totale dei gol segnati, non si giocano tempi supplementari né si procede ai rigori. La squadra testa di serie passa automaticamente. Gara di Ritorno in Casa della Miglior Classificata: la partita di ritorno si gioca sempre sul campo della squadra testa di serie.

Primo turno dei playoff nazionali per la, che trova davanti a sé un piccolo capolavoro del girone C: c'è ladi Cangelosi al Moccagatta di Alessandria per il match d'andata.45' - Finisce il primo tempo, senza recupero. Tra Juventus Next Gen e Casertana è 0-0.39' - Ammonito Montalto per la Casertana, scontro con Muharemovic.35' - Ancora Casertana: destro di Montalto dal limite, para Daffara.34' - Sponda di Toscano, va al tiro Deli: palla deviata in angolo. Ora i rossoblù sono pericolosi.28' - Contatto in area Muharemovi-Deli: fallo in attacco per la Juve. Ma situazione sospetta.19' - Grande giocata di Carretta, che s'infila da sinistra. Spazza via Stramaccioni. Si fa vedere ora la Casertana.13' - Nonge libera Comenencia, dribbling e poi tentativo: salva Bacchetti1' - Inizia il matchEcco una serie di nozioni da tenere in considerazione per comprendere i playoff di Serie C.Saranno partite di andata e ritorno: ogni scontro prevede due partite, una in casa della squadra peggio classificata (non testa di serie), cioè la Juventus Next Gen, e una in casa della squadra meglio classificata (testa di serie), ossia la Casertana.