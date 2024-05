Arbitro: Emanuele Frascaro di Firenze

Assistente 1: Franco Iacovacci di Latina

Assistente 2: Giuseppe Lipari di Brescia

Quarto ufficiale: Abdoulaye di Treviglio

VAR: Daniele Paterna di Teramo

AVAR: Lorenzo Maggioni di Lecco

L'AIA ha reso note tramite il proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali del match di domani sera tra, valido per il terzo turno (il primo nazionale) dei Playoff di Serie C, a cui i bianconeri sono approdati dopo aver sconfitto il Pescara in trasferta. Il fischio d'inizio è fissato alle 20.30 allo stadio di Alessandria. Qui sotto la squadra completa.