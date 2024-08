CASERTANA-JUVENTUS NEXT GEN, I CONVOCATI

Dal sito ufficiale della Juventus.È arrivato il momento per ladi scendere in campo per affrontare laI bianconeri nella serata di oggi, venerdì 30 agosto 2024, sono attesi dal match sul campo della, alle ore 20.45.L'obiettivo è quello di ripartire dalla bellissima reazione avuta nel finale di gara contro l'Audace Cerignola, all'esordio. Contro la formazione pugliese non sono arrivati punti, ma tanti segnali positivi per. La Casertana, invece, ha mosso la propria classifica nella prima giornata di campionato pareggiando 1-1 in trasferta contro il Latina.Di seguito la lista dei convocati bianconeri per il match dello Stadio "Alberto Pinto" di Caserta.4 Pedro Felipe5 Macca6 Comenencia9 Mancini10 Anghelè11 Cudrig15 Savio16 Amaradio17 Guerra18 Ledonne20 Da Graca21 Palumbo23 Scaglia F.24 Citi25 Scaglia S.28 Owusu29 Fuscaldo30 Daffara31 Puzcka32 Stivanello34 Turco42 Peeters74 Papadopoulos