La Juventus Next Gen pareggia nella gara di andata del playoff contro la Carrarese ad Alessandria, marcatori Savona e Capizzi. Queste le nostre pagelle:Attento quando chiamato in causa, tiene anche in ordine i compagni, nessuna colpa sul gol di CapezziSegna il gol che sblocca la gara. Protagonista di una buona prestazione sia in fase offensiva che difensiva, il cross per Rouhi nella ripresa è la ciliegina sulla torta.Avvia sin dai primi minuti un duello fisico con l'attaccante della Carrarese ma è bravo a non farsi mai sorprendere. Nel finale è protagonista di un intervento perfetto in scivolata, monumentale.Quando la squadra è sbilanciata è protagonista di una chiusura impeccabile in scivolata con i giri perfetti.Assist al bacio per Savona che sblocca la sfida. Propositivo in corsia.Avvia un duello personale con il numero 10 della Carrarese, si fa spesso vedere ed è. protagonista nella ripresa di una bella conclusione.Fallisce una super occasione che avrebbe potuto portare sul raddoppio la gara, sbaglio che pesa. Dal 82'S.V.Non incide particolarmente sulla sfida, ma la sua classe è evidente.Fa partire l’azione che vale il gol di Savona, poi sbaglia uno stop elementare, una montagna russa è la migliore immagine della sua gara. Dal 82'S.V.Si innervosisce quando pensa di aver subito un fallo a centrocampo, è nel vivo del gioco ma non incide. Dal 46'5,5 fallisce una ripartenza che poteva essere importante.Tanto lavoro sporco, tiene su il pallone quando serve. Dal 67'5,5 fa subito rumoreggiare il Moccagatta con un cross insidioso, poi esce lentamente dalla gara.Una squadra motivata, frizzante e brillante, peccato per qualche occasione che poteva essere gestita meglio.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.