Juventus Next Gen-Carrarese: la cronaca

calcio d'inizio alle 20.30



Juventus Next Gen-Carrarese, le formazioni ufficiali

Juventus Next Gen

Daffara

Savona

Pedro

Muharemovic

Hasa

Nonge

Comenencia

Guerra

Rouhi

Damiani

Sekulov

Carrarese

Bleve

Imperiale

Minucci

Della Latta

Panico

Cicconi

Di Gennaro

Schiavi

Finotto

Zanon

Capezzi

Continua il cammino della Juventus Next Gen di Massimo Brambilla. I bianconeri che hanno ribaltato il risultato dell'andata (usciti sconfitti per 1-0) sabato sera a Caserta contro la Casertana proseguendo così i playoff nazionali del campionato di Lega Pro. Questa volta l'appuntamento è contro la Carrarese, il ritorno è in programma sabato, in trasferta, ma tutto parte da questa sera allo stadio Moccagatta.