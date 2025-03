Juventus Next Gen, ecco i Playoff! Il calendario dell'ultima parte di stagione e la classifica dopo le esclusioni

AFP via Getty Images

Eccolo, il tanto ambito piazzamento nei. Se il campionato di Serie C finisse ora, laavrebbe la possibilità di disputare gli spareggi per la promozione in B, essendo al decimo posto nella classifica delche rappresenta l'ultima porta di accesso alla post season. Decisiva, in questo senso, la vittoria last minute di ieri contro il Sorrento - grazie a un goal disu rigore, assegnato tra le proteste dei campani -, che ha fatto volare i bianconeri in graduatoria al punto che il complicatissimo inizio di stagione con Paolo Montero sembra ora un lontano ricordo.

La Juventus Next Gen con Brambilla

Il calendario dell'ultima parte di stagione

La classifica dopo le esclusioni

Audace Cerignola 58

Avellino 57

Monopoli 49

Benevento 45

Crotone 44

Potenza 41

Catania (-1) 40

Picerno 39

Giugliano 35

Juventus Next Gen 35

Altamura 34

Trapani 32

Cavese 32

Sorrento 31

Foggia 30

Latina 24

Casertana 19

Messina (-4) 13

Dal ritorno in panchina di, infatti, la Juventus ha letteralmente cambiato marcia, tanto che in 15 partite sotto la sua guida ha raggiunto una. A darle un'ulteriore spinta, poi, l'annunciata esclusione dal campionato, sempre nella giornata di ieri, della Turris, che unita a quella precedente del Taranto le ha sì tolto quattro punti, ma ha anche penalizzato alcune sue dirette avversarie come l'Altamura, il Trapani e lo stesso Sorrento. Insomma, una combinazione favorevole di fattori per la Next Gen, che al di là di tutto sembra essersi definitivamente lasciata alle spalle le difficoltà di inizio stagione - 0,5 la media punti con Montero in 14 match di Lega Pro - e ora vede a distanza ravvicinata un posto al sole nei Playoff, che a tutti gli effetti rappresentano una competizione a parte (l'anno scorso, lo ricordiamo, la Juve è arrivata a un passo dalla Final Four, cedendo solo alla Carrarese che poi è riuscita a salire di categoria battendo in finale il Vicenza).Per consolidare l'attuale piazzamento, però, i ragazzi di Brambilla hanno ancora cinque partite da affrontare (due in meno di molte altre rivali, non avendo affrontato nel girone di ritorno Turris e Taranto): si comincia domenica 16 marzo alle 15.00 sul campo del(attualmente terzultima del girone), per poi proseguire sabato 22 in casa contro il(anche se ad oggi la gara parrebbe a forte rischio rinvio a causa della sosta Nazionali) e sabato 5 aprile contro il, ancora a Biella; ultimi due appuntamenti il 19 aprile contro lae il 26 contro il. Un calendario favorevole, dunque, che sulla carta mette decisamente in discesa il cammino verso i Playoff. La Next Gen - un po' come la Prima squadra, che però in questo momento sta navigando in acque molto più agitate - ha quindi il suo destino nelle proprie mani.





