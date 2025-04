Juventus Next Gen, Brambilla: 'Vittoria importante, Adzic ha qualità sopra la media'

Getty Images

Le parole di Brambilla dopo Juventus Next Gen-Crotone

, tecnico della, ha parlato così ai canali ufficiali del club bianconero dopo la vittoria contro ilLA PARTITA - "Abbiamo fatto una bella partita, sotto tutti i punti di vista: abbiamo difeso con applicazione e con l'obiettivo di togliere spazi a una squadra forte come il Crotone. Siamo riusciti a limitarli, pur concedendo qualche opportunità, ma per me la prova dei ragazzi in fase di non possesso è stata di grande spessore. In più, abbiamo messo qualità nelle ripartenze e nelle giocate, anche nel palleggio. Probabilmente avremmo potuto fare meglio nella gestione del pallone quando sono rimasti in inferiorità numerica perchè abbiamo commesso qualche errore di leggerezza, ma nel complesso sono soddisfatto. È passato un girone da quando sono tornato e i ragazzi hanno lavorato tanto. Sicuramente ciò che balza all'occhio è la loro capacità nell'interpretare le partite, soprattutto a livello difensivo".

GRUPPO - "Si percepisce il piacere di difendere tutti insieme e con intensità, ma allo stesso tempo non si risparmiano quando c'è da attaccare. A livello mentale stiamo bene e anche questo aspetto si vede".LEADER - "Abbiamo giocatori di personalità che chiaramente devono trascinare il gruppo e anche tanti altri di qualità. La vittoria di oggi è importante e sono sicuro che fino all'ultimo ci giocheremo l'opportunità di entrare nella griglia play-off"ADZIC - "Vasilije ha delle qualità sopra la media, ha delle giocate diverse dai calciatori normali, è sicuramente un talento. Ha ancora ampi margini di crescita".