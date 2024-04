DaUltima gara di regular season per la Juventus Next Gen che domenica 28 aprile, alle ore 20:00, affronterà in trasferta la Vis Pesaro.Diversi, come sempre, i temi toccati da Massimo Brambilla nella consueta intervista della vigilia.VERSO L'ULTIMO TURNO DI REGULAR SEASON«Ci aspetta l'ultima partita di regular season e vogliamo uscire dalla trasferta contro la Vis Pesaro con punti per provare a chiudere al quinto posto in classifica, pur sapendo che non dipenderà soltanto da noi, ma anche dal risultato del Gubbio. Ci guarderemo anche alle spalle cercando di non essere scavalcati in classifica dalle inseguitrici perchè in questa ultima giornata le posizioni finali nella griglia play-off potranno ancora cambiare viste le tante squadre racchiuse in pochi punti».UN GRUPPO CONSAPEVOLE«In questi giorni, devo essere sincero, non ho toccato tasti particolari. I ragazzi sono consapevoli di ciò che dovranno fare in campo per raggiungere la vittoria. Non c'è bisogno di trovare stimoli esterni perchè la squadra è carica e soprattutto è pronta per scendere in campo. Il nostro obiettivo, come ho detto, è quello di migliorare ulteriormente la classifica, di conseguenza sarà nostro compito giocare una gara giusta, consci di affrontare un'avversaria che cercherà in tutti i modi di vincere per provare a trovare un piazzamento migliore in zona play-out. Mi aspetto un match aperto a qualsiasi tipo di risultato».GIOVANI, MA MATURI«Io e il mio staff possiamo ritenerci orgogliosi di questo gruppo. Penso che la capacità di gestione e la conseguente reazione avuta dai ragazzi nei momenti difficili siano stati fondamentali nel percorso di crescita di questa squadra. Siamo molto soddisfatti perchè nelle difficoltà che abbiamo attraversato nel girone di andata avremmo potuto perdere tutti un po' di equilibrio, ma non è successo e bisogna riconoscere il merito a questi giocatori perchè sono stati bravissimi a trovare la lucidità per invertire la rotta. È facile giocare con la mente più leggera quando i risultati arrivano e la classifica ti sorride, in quel momento non era assolutamente semplice scendere in campo, ma abbiamo – e in primis loro – hanno dimostrato grande coraggio ed è giusto riconoscerlo».VIS PESARO E POI I PLAY-OFF«I play-off dovremo affrontarli con lo stesso stato d'animo con cui abbiamo disputato il girone di ritorno. La testa dovrà essere libera, l'unico pensiero che dovremo avere sarà quello di giocare partite di livello migliorando ulteriormente la qualità della prestazione. Si sa che quando iniziano i play-off si deve alzare il proprio livello sotto tutti gli aspetti, ma siamo pronti e consapevoli di potercela giocare con tutte le avversarie».