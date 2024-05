Il tecnico dellaMassimoha parlato al sito ufficiale del club bianconero dopo la vittoria contro il. Ecco il suo commento: "Siamo molto contenti, questo doppio turno passato conferma quanto siamo cresciuti nel girone di ritorno, dal punto di vista del gioco e dell’atteggiamento. Abbiamo alzato la qualità delle nostre prestazioni e stiamo giocando con fiducia e coraggio: siamo diventati maturi. Sapevamo che sarebbe stata una partita equilibrata, in cui non avremmo dovuto lasciare spazi al Pescara, siamo soddisfatti anche della nostra prova difensiva e di come abbiamo reagito al loro gol, che poteva riaprire la partita; in definitiva io penso che il passaggio del turno sia meritato. Avversari? Non ho preferenze, qualsiasi sia il sorteggio sarà importante per le loro esperienze; la priorità del nostro lavoro è accompagnare i ragazzi nella loro crescita, e questo in stagione si è visto: all’andata abbiamo perso tanti punti per inesperienza, ma la fiducia che abbiamo dato ai ragazzi ha pagato".