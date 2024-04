Le parole di Massimoda Juventus.com:«Andar sotto dopo aver fatto un buon inizio di partita poteva essere deleterio, invece siamo stati bravi a riprenderla subito. Noi abbiamo perso tanti punti perché siamo una squadra giovane, bisogna avere la giusta pazienza, perché i ragazzi hanno grande qualità. Siamo molto contenti di questa vittoria, che significa playoff. E’ stato un campionato inizialmente difficile, anche logisticamente; poi abbiamo fatto un grande girone di ritorno, la squadra è cresciuta, con pazienza, partita dopo partita. Dovevamo solo dare tempo a questi ragazzi, per noi è importante allungare la stagione, andare alla seconda fase, e mettere ancora esperienza nelle gambe del gruppo. La bontà di questo progetto è sotto gli occhi di tutti, e lo conferma ovviamente anche il numero di giocatori che vanno in Prima Squadra, e per noi è una grande soddisfazione»