Mister Massimoha parlato ai canali ufficiali delladopo la sconfitta dellacontro il(2-0 il risultato finale). Ecco il suo commento: "Ho poco da rimproverare ai ragazzi per questa partita: abbiamo fatto una prestazione di alto livello contro una squadra che crea molte situazioni da gol; abbiamo avuto occasioni per riaprirla, ma non siamo stati sufficientemente bravi in fase di finalizzazione, ed è un rammarico, perché se avessimo segnato avremmo fatto un finale di partita diverso. Nel primo tempo siamo stati forse meglio noi, poi abbiamo pagato alcune disattenzioni; il Perugia è una squadra di grande qualità, ma credo che la differenza fra le due squadre oggi non si sia vista".