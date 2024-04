Da Juventus.com, le parole di Massimo«Questi contro la Virtus Entella sono tre punti fondamentali per l’obiettivo che ci siamo messi in testa di raggiungere, ossia l’accesso ai playoff di Serie C. È stata soprattutto una vittoria meritata perché abbiamo fatto un’ottima prestazione, sia dal punto di vista della gestione della palla che nel resto. Potevamo fare gol prima, ma una volta che ci siamo sbloccati, ci siamo difesi con ordine, abbiamo rischiato poco e nel finale siamo riusciti a chiudere i conti con una ripartenza che c’ha portato sul 2-0. Devo dire bravi ai ragazzi per l’ottima prestazione. Per la sfida contro il Cesena ora dobbiamo cercare di recuperare energie, scenderemo in campo contro la squadra più forte del nostro girone e per questo non ci sono grossi dubbi su come affrontarla: se vogliamo fare risultato, dobbiamo sicuramente riuscire a giocare una delle migliori partite dell’anno»