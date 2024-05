Mister, dopo il ko dellacontro la, ha parlato così in- "C'è delusione per il gol arrivato nel finale, era evitabile, nasce da un fallo laterale dove siamo stati disattenti. Ho poco da rimproverare ai ragazzi, era la terza partita ai ragazzi. Abbiamo fatto una buona gara, non è finita qui. Abbiamo una gara di ritorno, abbiamo dimostrato di poter vincere contro una squadra forte. Poteva andare meglio, avremo meglio e potremo dire la nostra al ritorno".- "La differenza è stata questa? La seconda squadra più vecchia delle 60 di C, contro la più giovane. Sapevamo di trovare una squadra esperta. La lettura della partita è stata da squadra esperta. Hanno giocatori di qualità davanti, hanno sfruttato qualità individuali. Potevamo fare meglio tante situazioni negli ultimi 20 metri. Ci sta. Peccato. Il pareggio ci poteva stare"."Hanno giocato a 5, si sono messi 5-3-2, ci hanno tolto tanti spazi. Almeno in 2 situazioni abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Merito loro che hanno difeso forte, bene. Abbiamo rischiato poco sulle ripartenze. La partita l'abbiamo fatta bene. Poi sugli episodi da palla inattiva, abbiamo peccato in qualche disattenzione"."Un po' di lucidità negli ultimi metri, contro squadre così chiuse, giocatori di categoria, chiaramente serviva un guizzo, mettere meglio qualche assist, qualche cross, qualche palla. Abbiamo sbagliato un passaggio in un paio di circostanze, dove potevamo fare gol"."Primo tempo è stata gara equilibrata, da prendere le misure. Sono ripartiti meglio loro nella ripresa, poi abbiamo fatto meglio noi. Abbiamo sbagliato tanto negli ultimi 20 metri, ma quando c'è densità è difficile. Ci vuole molta qualità. Qualcosina in più per il ritorno"."Fa parte del gioco, sappiamo che è così. Recuperano alla fine, ma spezzettano un po' il ritmo. Pensiamo a noi stessi e facciamo meglio alcune situazioni dove non abbiamo avuto la stessa qualità"."Stiamo bene, abbiamo avuto Pescara dove siamo tornati domenica, non siamo riusciti ad allenarci. Quello chiaramente è così per tutte le squadre, abbiamo due partite sulle gambe, i ragazzi stanno bene e per sabato recupereremo e proveremo""Bisogna fare una partita equilibrata, il gol lo puoi sempre trovato. Andare all'arrembaggio no, dobbiamo approcciarla nella maniera giusta, come sempre fatto. Metterci qualcosa in più negli ultimi metri".