Il tecnico della Juventus Next Gen Massimoha presentato la gara contro il Gubbio ai canali ufficiali bianconeri. Le sue parole:"Troveremo una squadra che sta andando bene e che ha inanellato una serie importante di risultati utili, fatta eccezione per la sconfitta incassata a Carrara. Le insidie sono, come sempre, le stesse delle altre partite che abbiamo affrontato in questo campionato. Anche domani (sabato 2 marzo, ndr) potrà essere un episodio a condizionare l'esito dell'incontro, di conseguenza saranno i dettagli e le sfumature a fare la differenza. Dovremo essere bravi a sfruttare al meglio le situazioni che creeremo, consapevoli della forza del Gubbio. Dalla metà campo in avanti i nostri avversari hanno giocatori che attaccano la porta e saltano l'uomo. È una squadra composta da tanti profili con caratteristiche differenti e sicuramente questo aspetto ha permesso ai nostri avversari di avere tanti marcatori differenti e di occupare anche una bella posizione in classifica"."La sconfitta di Perugia non cancella assolutamente quanto di buono abbiamo fatto nel girone di ritorno. È stata una sconfitta che è arrivata dopo una prestazione di buon livello. Purtroppo siamo stati un po' leggeri nella lettura delle due palle inattive che hanno permesso ai nostri avversari di segnare, ma siamo tornati ugualmente a Torino con la consapevolezza di esserci giocati alla pari questa partita contro una squadra composta da giocatori con qualità individuali importanti"."Questa settimana abbiamo lavorato bene, nella maniera giusta, focalizzando l'attenzione su quegli errori che abbiamo commesso nell'ultima partita. L'intensità degli allenamenti è stata ottima e siamo pronti per ripartire da dove eravamo rimasti prima della trasferta in Umbria. Come ho detto non è una sconfitta a cancellare tutto quello che di buono è stato portato avanti in queste settimane"."Siamo felici che Guerra possa diventare il migliore marcatore di tutti i tempi del Girone B di Serie C. Chiaramente speriamo che possa succedere quanto prima (ride, ndr). Sarebbe un risultato meritato per lui, ma soprattutto sarebbe importante per la squadra perchè vorrebbe dire che continuerebbe a segnare con costanza e sarebbe estremamente positivo per noi".