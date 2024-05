Il tecnico dellaMassimoha parlato ai canali ufficiali della società bianconera verso la sfida di domani sera contro la Carrarese. Le sue parole:"In vista della gara di ritorno contro la Casertana abbiamo focalizzato quasi tutta l'attenzione sull'aspetto mentale. Abbiamo dato fiducia e coraggio alla squadra perchè sapevamo di avere tutte le possibilità per ribaltare il risultato dell'andata. Ad Alessandria avevamo giocato una buona partita, sbagliando poco, ma quelle piccole sbavature che avevamo commesso erano diventate determinanti nell'economia del risultato finale. Ci siamo detti che il nostro livello sarebbe dovuto salire nella finalizzazione e nella rifinitura negli ultimi venti metri e a quel punto, a Caserta, la nostra prova è stata di enorme qualità. La chiave penso sia stata la spensieratezza e la consapevolezza nei nostri mezzi".- "L'aspetto più evidente nella crescita di questi ragazzi è l'approccio mentale. Se mettiamo a confronto la prima e l'ultima partita disputate la nostra sembra un'altra squadra, ma lo sapevamo, ce lo aspettavamo. Sicuramente in questo finale di campionato ci ha aiutato tanto la spensieratezza con la quale abbiamo giocato le ultime gare in regular season, ma anche la consapevolezza, come ho detto prima, nei nostri mezzi. Penso che questo binomio ci abbia permesso di essere qui oggi a giocarci i quarti di finale dei play-off nazionali. Nessun risultato è stato scontato fino a qui, sia chiaro, bisogna dare merito a questi ragazzi perchè si sono comportati benissimo, sin dall'inizio, anche quando non arrivavamo le vittorie"."Cesena, Carrarese e Juventus Next Gen, in questo ordine, sono state le tre squadre – nel Girone B – che hanno ottenuto i migliori risultati nel girone di ritorno. La Carrarese è una squadra strutturata, con un mix di giocatori di esperienza per la categoria e con altri calciatori nel pieno della maturità calcistica. È una squadra forte, con la giusta esperienza e con qualità importanti. In campionato abbiamo sempre perso contro i nostri prossimi avversari, ma in questo momento siamo un altro tipo di squadra e abbiamo tutte le carte in regola per giocarci alla pari questo doppio confronto".