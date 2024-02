Da Juventus.com:Il calendario mette sulla strada della Juventus Next Gen una di quelle partite davvero stimolanti: domenica 25 si va a giocare a Perugia, contro una delle squadre più in forma del campionato.E ci si va in buone condizioni: la Next Gen arriva da dieci risultati utili consecutivi. Un momento che Mister Brambilla racconta alla vigilia del match.COMPATTEZZA E AMALGAMA«E’ una situazione che non arriva per caso, soprattutto in un campionato e in un girone come quello in cui siamo. La squadra è cresciuta, migliorata, imparando a leggere bene i momenti: all’andata abbiamo perso tanti punti per inesperienza, ma ero convinto che bastasse dare fiducia a questi ragazzi per avere questi risultati, e così è in questo momento. Ho visto crescere tanto anche lo spirito di gruppo, la compattezza e la determinazione. A inizio stagione la squadra era completamente nuova, poi abbiamo trovato la giusta amalgama».E poi: «Ci siamo tolti da una posizione di classifica scomoda, perché con una squadra giovane affrontare sempre partite al limite non è mai facile. Ma attenzione: abbiamo undici partite davanti, in cui può succedere di tutto, quindi guai abbassare la guardia, perché il difficile arriva adesso, ed è quello che dico ai ragazzi»DALLA LUCCHESE AL PERUGIA«Contro la Lucchese abbiamo fatto un’ottima partita per almeno un’ora: poi siamo calati e abbiamo rischiato di prendere il secondo gol, ma siamo stati bravi a difendere, e ci portiamo a casa un altro risultato utile». Guardando al prossimo impegno: «Il Perugia è forte, ha idee giocatori di categoria superiore. Stiamo bene, mentalmente e fisicamente, ma per fare punti in questo stadio, con un pubblico molto caldo, servirà la nostra prestazione migliore»