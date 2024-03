IL COMMENTO DEL MISTER

DaMassimo Brambilla commenta il pareggio della Juventus Next Gen contro il Gubbio. Ad Alessandria la sfida tra i bianconeri e gli umbri è terminata 2-2.«C'è amarezza, ovviamente, perchè abbiamo incassato il gol del pareggio in pieno recupero su un'azione dove, forse, con un po' più di malizia saremmo riusciti a portare a casa i tre punti. Detto questo, c'è anche soddisfazione perchè abbiamo giocato una partita vera, contro una squadra forte e ostica. Siamo contenti per il risultato personale che ha raggiunto Guerra e saremmo stati ancora più contenti, lui compreso, se fossero serviti per regalarci i tre punti. Come ho già detto tante volte, il nostro è un percorso di crescita lungo, dove ci sono ancora ampi margini di miglioramento, ma allo stesso tempo stiamo facendo bene e si è visto anche in queste ultime due partite, contro il Perugia – nonostante la sconfitta – e contro il Gubbio in quest'ultimo turno».