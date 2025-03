Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia: 'I ragazzi non hanno pensato a quello che è successo domenica'

Getty Images

Juventus Next Gen, le parole di Brambilla

Latorna in campo dopo la sconfitta contro l'Avellino per riprendere subito il cammino in campionato. I bianconeri affronteranno l'Altamura (match in programma sabato alle 17:30). Ecco le parole dell'allenatore della Juve, Massimoal canale del club: "I ragazzi non hanno pensato troppo a quello che è successo domenica: hanno messo da parte la delusione delle prime ore e si sono rimessi a lavorare. La differenza è nel fatto che adesso c’è convinzione nei nostri mezzi e nel fatto di giocarcela con chiunque".

"Abbiamo fatto una buona gara, soprattutto dal punto di vista della personalità, perché andare a giocare in quel campo non è mai semplice. Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi, che si sono rimessi a giocare subito, cercando di mettere in pratica le cose che avevamo preparato. C’è mancato qualcosa, certo, ma la prestazione è stata di livello e bisogna continuare così"."Il gruppo è concentrato sul fatto che ci sia da ricominciare subito a fare risultato: la partita apre una settimana intensa per tutti, con l’infrasettimanale di mercoledì. Troveremo una squadra diversa dall’Avellino, che sta facendo comunque un buon campionato: dovremo affrontarli con la giusta mentalità, ma è una cosa su cui non ho dubbi. Sma sarà l’occasione per il resto del gruppo per tirare fuori qualcosa in più, trovando magari più spazio e mettendo in pratica quello che viene fatto sempre molto bene in allenamento".