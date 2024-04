Nella gara valida per la 37^ giornata di campionato, laconquista un successo nell’ultima gara casalinga battendo la Fermana per 2-1. Queste, le parole di mister"Volevamo vincere, era importante per salire in classifica in vista dei Playoff: ci abbiamo creduto, siamo stati bravi a gestire bene la palla e rischiare poco, anche dopo il nostro vantaggio. Il dato di fatto più importante è che, all’andata, contro la Fermana, eravamo in fondo alla classifica, e adesso parliamo di un altro campionato. Aver visto la maturazione dei ragazzi è una grande soddisfazione".