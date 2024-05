Il tecnico dellaMassimoha parlato ai microfoni della tv abruzzese Rete 8 dopo la vittoria contro ilche ha regalato alla sua squadra l'accesso al turno nazionale deidi. Ecco il suo commento: "I complimenti vanno ai ragazzi, che hanno avuto una crescita enorme dalla prima di campionato giocata qui. Siamo stati bravi a dargli fiducia quando avevamo grosse difficoltà di risultati, poi con le prime vittorie abbiamo preso fiducia e siamo arrivati qui, dove abbiamo meritato la qualificazione. Avevamo preparato la partita così, sapevamo che il Pescara avrebbe un po’ atteso. A volte però ti prepari, ma in campo devi fare quello che hai preparato. E i ragazzi hanno fatto tutto alla grande, fuori casa, nonostante l’obbligo di vincere. E sono stati ripagati dalla loro applicazione. Rosso a? In una serata da incorniciare, l’episodio finale fa male. I miei giocatori li conosco, è stato un errore esultare in quel modo: i miei sono giovani e non pensano a quello che fanno. Nel parapiglia ha pagato Pedro che non aveva fatto niente, un peccato”.