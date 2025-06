Juventus Next Gen, si riparte da Brambilla: la strategia e gli obiettivi

Getty Images

Prima di guardarsi intorno, partire da ciò che si ha. E che si è costruito. È questo il mantra, dove dopo una stagione con tantissime emozioni e momenti contrastanti, la voglia di creare ancora qualcosa di nuovo, ma partendo dalle basi ancora più solide, è tanta.Queste basi solide, soprattutto dopo quanto accaduto nell'ultima annata, si traducono con la conferma di Massimo Brambilla. L'allenatore, tornato in bianconero dopo una breve parentesi al, è stato protagonista di un vero e proprio cambio radicale con la sua Juventus Next Gen, inserendosi alla perfezione in un momento davvero complicato.

Chiellini e ancora Brambilla: il piano per la Next Gen

Chi lo sa bene è: l'Head of Next Gen è stato, e tutt'ora è, un pilastro fondamentale per questa realtà, che ogni anno sta aggiungendo mattoncini importanti per la sua affermazione. Il primo obiettivo, dunque, è andare avanti con Brambilla, e da qui si costruiranno ancora nuove basi, magari ancora più ambiziose.Chiellini e Brambilla, ancora. Il nuovo (vecchio) corso della Next Gen vuole ripartire dalle certezze, e l'allenatore ex Atalanta. Nella stagione appena conclusa, oltre alla rimonta che ha condotto i bianconeri ai playoff, si è rafforzata un'identità sempre più chiara di questa squadra, con Brambilla come parte integrante nel legame del gruppo.Proprio per questo c'è volontà di ripartire insieme, con l'obiettivo di aumentare la competitività dopo un'annata trascorsa in un girone tra i più complicati della Serie C . Dopo i primi acquisti, tra cui quello di Makiobo, e le prime conferme ( Finocchiaro è tra i primi candidati al salto dall'Under 20 ), già dalla prossima settimana potrebbero esserci novità proprio per lo stesso Brambilla.





