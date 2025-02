Juventus Next Gen-Benevento 2-0 LIVE: ADZIC! GOL pazzesco e prima l'assist

Getty Images



La diretta di Juventus Next Gen-Benevento

La partita tra, valida per la 26ª giornata del Girone C del campionato di Serie C, si disputerà oggi, domenica 9 febbraio 2025, alle ore 12:30, presso lo stadio Pozzo-La Marmora di Biella.Laarriva a questo incontro con una serie positiva di dieci risultati utili consecutivi, frutto di sette vittorie e tre pareggi. Il Benevento, invece, ha recentemente cambiato guida tecnica, affidando la panchina a Michele Pazienza dopo il pareggio con il Monopoli.42' - GOL DELLA JUVENTUS NEXT GEN! Dai 25 metri, un gioiello di Adzic: 2-0 per i bianconeri su punizione.



Le formazioni ufficiali

19' - GOL DELLA JUVENTUS NEXT GEN! Percussione centrale della Juve, che parte da Guerra e l'assist di Adzic di tacco. Collo pieno e destro potentissimo da fuori area: 1-0 per i bianconeri.15' - Altra palla gol enorme per il Benevento. Lanini tenta dalla destra, para Daffara. La palla resta lì e Mulazzi è decisivo a pochi metri dalla porta sul tentativo di Pinato.12' - Grande avanzata di Turicchia, che supera bene Oukhadda e tenta il mancino. Palla a lato.10' - Ancora pericoloso Lanini: girata nell'area piccola, para bene Daffara.8' - Grande occasione per Eric Lanini, cresciuto proprio alla Juventus. Finta e contro-finta per l'attaccante del Benevento, che scarica il destro. Super parata di Daffara.1' - Calcio d'inizio: Daffara, Afena Gyan, Macca, Mulazzi, Guerra, Scaglia, Gil Puche, Adzic, Turicchia, Faticanti, Pietrelli. A disposizione: Garofani, Cat Berro, Comenencia, Anghelè, Cudrig, Amaradio, Citi, Owusu, Puczka, Perotti, Turco, Villa, Papadopoulos, Semedo. Allenatore: Massimo Brambilla: Nunziante, Prisco, Lanini, Pinato, Simonetti, Berra, Oukhadda, Ferrara, Perlingieri, Lamesta, Capellini. A diposizione: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Starita, Manconi, Tosca, Acampora, Agazzi, Viscardi, Carfora, Talia. Allenatore: Michele Pazienza