Juventus Next Gen-Benevento 2-0, PAGELLE: Adzic d'altra categoria. Guerra pure

Alla fine, pure lui mette le mani sulla vittoria: il sinistro di Acampora è super insidioso, ma la risposta è di assoluto livello. Su Simonetti è la parata dell'anno.Altra corsa. Altro sacrificio. E altra prestazione da mettere in tasca e da mostrare a futura memoria: sta alzando il livello, soprattutto difensivamente.Non concedere gol al Benevento è una grande notizia. Non concedere gol al Benevento, con questa prestazione, è una risposta a tutte le critiche piovute a inizio stagione.

Non sembra più un debuttante, e forse non lo è mai stato. La coppia con Scaglia è il più grande capolavoro controfirmato da Brambilla.Da quando è tornato alla base, non è mai stato fuori. Mai. Ci sarà pure un motivo. Ed eccolo qui: è la sua corsa, e il suo dinamismo. Di livello assoluto.(dall 80'La Juve ha alzato il livello da quando l'ha fatto Macca a centrocampo: un gioiellino d'intensità quando le cose girano benissimo per i bianconeri.Varrebbe lo stesso discorso fatto per Macca, con una specifica in più: ci mette tanta qualità. E il ritmo, soprattutto. A questa squadra era mancato incredibilmente nella prima parte di stagione.Meno appariscente dell'ultima volta, comunque efficace nei suoi spunti. Da solista è un gran bel vedere, è da amalgamare meglio con la squadra.(dal 60'Due chiusure da difensore consumato: pure questo è upgrade).Di un'altra categoria, come concezione proprio oggettiva della sua performance. L'assist di tacco e il gol su punizione: due gesti tecnici splendidi.(dal 60'Trova continuità di forza e rendimento. E' stato uno dei migliori in questa striscia. Che non finisce)Dal più piccolo al più grande. Il capitano torna a segnare e lo fa con un destro ampiamente sottovalutato. Alla fine, la prima sferzata la dà lui. Ed è tanta roba.(dal 91'Sono lontani i tempi in cui doveva decidere da solo le partite. Felix ora fa parte di un'allegra combriccola. E può persino prendersi un giorno off.(dal 60'Prova a tenere su la squadra: ci riesce relativamente poco).Questa vale quanto la vittoria sul Monopoli. Perché bella, forte, meritata e non episodica. La Juve è diventata una squadra forte e di categoria: miracolo avvenuto.