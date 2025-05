Juventus Next Gen, impresa con il Benevento: 5-1! Ecco l'avversario del prossimo turno playoff

Getty Images for Lega Serie A



Partenza sprint e gara in discesa: il primo tempo è un capolavoro

Dopo aver centrato l’accesso ai playoff di Serie C con una rimonta straordinaria nella seconda parte di stagione,. Al “Ciro Vigorito” non c’è stata partita: i ragazzi di Massimo Brambilla hanno dominato in lungo e in largo, guadagnandosi con pieno merito il passaggio al secondo turno, dove affronteranno il Crotone.La Juventus Next Gen ha iniziato il match con grande intensità e personalità, sbloccando subito il punteggio grazie a Pietrelli, bravo a insaccare da pochi passi dopo un’azione insistita in area. Al 18’ è arrivato un episodio chiavedel Benevento è stato espulso lasciando i giallorossi in inferiorità numerica, un colpo psicologico da cui i padroni di casa non si sono più ripresi. I bianconeri hanno approfittato subito della superiorità:ha firmato il raddoppio con freddezza e poco prima dell’intervallo è statoa siglare il tris, chiudendo virtualmente i giochi già al 45’.



Doppiette per Guerra e Cudrig: la Juve vola



Ora lo Scida: mercoledì sfida al Crotone

Nella ripresa i campani hanno provato a reagire, trovando il gol dell’1-3 con Perlingieri, l’unica nota positiva in una serata completamente da dimenticare per il Benevento. Ma è stato solo un fuoco di paglia: la Juventus Next Gen ha gestito con lucidità e colpito ancora con precisione.Nel finale è arrivata la definitiva consacrazione del dominio juventino: Guerra ha firmato la sua doppietta personale. Poi è stato ancora Cudrig a farsi trovare pronto in area per il 5-1 finale. Una vittoria netta, che lancia la squadra bianconera al secondo turno dei playoff con grande entusiasmo e convinzione.Con il successo al “Vigorito”, la Juventus Next Gen conquista l’accesso al secondo turno del girone C dei playoff di Serie C. I bianconeri affronteranno ilallo, in un match secco in programma mercoledì 7 maggio. Nell’altro accoppiamento del girone, si sfideranno Catania e Potenza, in un altro incrocio che promette scintille.