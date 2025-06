Juventus Next Gen, avanti con Brambilla: rinnovo in fase di definizione, firmerà un biennale

Getty Images

Firmerà un biennale

Lava avanti nel segno della continuità. Ormai, infatti, non ci sono più dubbi: l'allenatore della seconda squadra bianconera sarà ancora una voltaIl tecnico di Vimercate, infatti, dopo aver sciolto le ultime riserve continuerà a guidare la seconda squadra bianconera sul palcoscenico della Serie C italiana. Il club bianconero e l'allenatore, infatti, stanno definendo l'intesa riguardo al rinnovo di contratto che legherà Brambilla alla panchina della Next Gen per altre due stagioni.

Il percorso di Brambilla

Dopo il brillante percorso ai playoff, dunque, Brambilla potrà continuare a plasmare la sua creatura per altre due stagioni: il nuovo legame contrattuale, infatti, sarà valido fino al 30 giugno 2027.Dopo aver guidato i bianconeri dal 2022 all'estate del 2024, centrando una salvezza e una qualificazione ai playoff, il tecnico di Vimercate aveva salutato i bianconeri per intraprendere una nuova esperienza al Foggia che però si è rivelata piuttosto sfortunata.E così, dopo l'esonero lampo, a novembre dello stesso anno, Brambilla è tornato alla Juventus Next Gen, per provare a risollevare una squadra che con Paolo Montero in panchina aveva palesato difficoltà enormi e stava seriamente rischiando di retrocedere in Serie D. Uno scenario semplicemente catastrofico.Tornato sulla panchina della Juve Next Gen con la squadra che aveva perso 9 delle prime 14 partite, sotto la guida tecnica di Brambilla i bianconeri sono letteralmente rinati infilando 11 vittorie nelle rimanenti 24 partite, confezionano una striscia di 11 risultati utili consecutivi.Dalla zona retrocessione ai playoff, dove la Next Gen ha travolto il Benevento con un clamoroso 5-1 prima del pareggio per 0-0 contro il Crotone costato l'eliminazione soltanto per il peggior piazzamento nella regular season.