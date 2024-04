Da Juventus.com:“Next Gen on the road”, la nostra rubrica settimanale che si sofferma sulle prestazioni dei calciatori della Juventus in prestito in Italia e in Europa, si sofferma in questo episodio sui ragazzi impegnati nel fine settimana in giro per il vecchio continente e protagonisti delle vittorie delle loro squadre: Felix Correia e Marley Aké.FELIX CORREIA, ASSIST DECISIVO PER LA VITTORIA.Di fondamentale importanza la giocata di Felix Correia nella vittoria del Gil Vicente. Per il classe 2001 quella del fine settimana è stata la 30ª presenza fra campionato e coppa portoghese, gare condite da 4 gol e 4 assist totali. E proprio l’ultimo assist in ordine di tempo è stato decisivo per la vittoria in trasferta per 1-0 della sua squadra sul campo della Moreirense: una sfida disputata quasi integralmente dall’esterno nato a Lisbona. Un successo importantissimo per il club di Felix Correia in lotta per restare in Liga Portugal anche la prossima stagione.NETTO SUCCESSO PER L’YVERDON CON AKÉ IN CAMPO.Un secco 3-0 quello che ha prodotto l’Yverdon nella 33ª giornata di Super League contro lo Stade Lausanne. In campo per quasi tutto il match Marley Aké, trasferitosi a gennaio in Svizzera, alla presenza numero 13 della sua esperienza elvetica. Esperienza nella quale il classe 2001 ha trovato anche una rete oltre che una grande continuità con ben 12 partenze dal primo minuto e quasi tutti i match giocati integralmente.