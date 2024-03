#NextGen || Da Arezzo non si placa la polemica sulle squadre B. I tifosi di casa intervengono così, prima di #ArezzoJuve pic.twitter.com/qIqmB02Yl1 — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 30, 2024

Arezzo-Juventus Next Gen, le pagelle

DAFFARA 7.5

SAVONA 6.5

STIVANELLO 6

MUHAREMOVIC 6

TURICCHIA 6

COMENENCIA 5.5

PEROTTI sv

SALIFOU 6

DAMIANI 6

HASA 6.5

ROUHI 6.5

GUERRA 7

IOCOLANO sv

ANGHELE 5.5

CERRI 5.5

All. BRAMBILLA 6.5

Il pallonetto di Simone Guerra che si impenna veloce per poi scendere dolcemente dentro la rete dell’Arezzo è un lampo nel buio. È la rappresentazione plastica della stagione della Juventus Next Gen, della capacità di tenere duro nelle difficoltà e reagire a queste. Sì, perché la rete dell’attaccante bianconero, al 28’ del primo tempo, arriva poco dopo l’uscita per infortunio di Muharemovic. Arriva in una partita che, per possesso e occasioni create, vede la squadra aretina dare qualcosa in più. E arriva, ancora, in un contesto ostile che dallo staff ai tifosi dimostra di non gradire i progetti delle squadre B L’Arezzo parte forte e finisce fortissimo. La squadra di casa si riversa all’attacco, crea occasione, ma sulla sua strada trova: una volta la difesa, altre volte Daffara e poi la sfortuna. La Juventus, da parte sua, è abile nel tenere botta e massimizzare le occasioni. Alla fine è il gol di Simone Guerra nel primo tempo a decidere il match, a portare alla Juve tre punti che permettono di accorciare la classifica e avvicinare proprio l'Arezzo. La squadra di Brambilla consolida una posizione che varrebbe i playoff: considerarlo, oggi, un obiettivo è già una conquista e dimostra quanto sia stata importante la crescita del gruppo nel corso della stagione.