Juve Next Gen-Arezzo LIVE, la cronaca

Juve Next Gen-Arezzo, le FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (3-4-2-1)

Daffara;

Savona,

Pedro Felipe,

Muharemovic;

Comenencia,

Damiani,

Hasa,

Rouhi;

Norge Boende,

Sekulov,

Cerri

AREZZO

Trombini,

Montini,

Polvani,

Guccione,

Settembrini,

Renzi,

Eklu,

Lazzarini,

Damiani,

Coccia,

Gucci

Juve Next Gen-Arezzo, dove vederla in tv e streaming

È finalmente arrivato il momento tanto atteso: lasi prepara a scendere in campo presso lo Stadio Moccagatta di Alessandria per affrontare l' nel primo turno dei playoff del girone B di Serie C . L'incontro, fissato per oggi alle 20:30, promette emozioni e tensione palpabile, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria.Gara da dentro o fuori per i bianconeri di mister Brambilla . La Juventus avrà il vantaggio di poter accedere alla prossima fase dei playoff con il doppio risultato, in virtù del miglior posizionamento in classifica: vittoria o pareggio.A partire dalle 20:30La partita tra Juventus Next Gen e Arezzo, valida per il primo turno dei playoff del Campionato Serie C - Girone B, sarà visibile in diretta su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.