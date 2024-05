DaTutto pronto per la prima sfida playoff della Juventus Next Gen - settima classificata del girone B di Serie C e chiamata nel primo match della postseason a sfidare l’Arezzo, ottava forza del campionato.Il fischio di inizio della gara in programma allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria è alle 20:30. Di seguito le formazioni ufficiali delle squadre.JUVENTUS NEXT GEN: Daffara; Savona, Pedro Felipe, Muharemovic; Comenencia, Damiani, Hasa, Rouhi; Norge Boende, Sekulov, Cerri. A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, Stramaccioni, Mbangula Tshifunda, Mulazzi, Iocolano, Palumbo, Mancini, Salifou, Perotti, Anghelè, Bonetti, Da Graca.AREZZO: Trombini, Montini, Polvani, Guccione, Settembrini, Renzi, Eklu, Lazzarini, Damiani, Coccia, Gucci. A disposizione: Borra, Ermini, Donati, Risaliti, Bianchi, Ekuban, Pattarello, Gaddini, Chiosa, Catanese, Castiglia, Foglia, Sebastiani.