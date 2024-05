Juve Next Gen-Arezzo, le pagelle

DAFFARA 6 – Risponde presente quando impegnato, la linea davanti gli dà una mano

SAVONA 6.5 – Soffre un po’ dietro, ma dal dischetto è gelido e chiude il discorso qualificazione

PEDRO FELIPE 6.5 – Duro come roccia quando c’è da sbarrare la strada, si ammorbidisce in fase di costruzione

MUHAREMOVIC 6 – Qualche infilata aretina lo manda in apnea

COMENENCIA 6 – un elastico per andare via all’avversario e poi un cross sballato. Fotografia della sua partita: qualità superiore, ma mancano continuità e precisione. In ogni caso, che bel vedere

DAMIANI 6.5 – Con il passare del tempo, sparisce dal vivo del gioco. Per ricomparire all'improvviso nel finale e mettere anche la sua firma sulla vittoria

HASA 6.5 – Una vite che girando e rigirando su sé stessa, trova sempre la via per scalfire il muro e infilarsi. È fondamentale per la manovra bianconera

ROUHI 6.5 – È una delle grandi sorprese della seconda parte di stagione e stasera si riconferma. Piede delicato e polmoni per fare su e giù a sinistra

NONGE 6.5 – Come un magnete, attira attenzioni e palloni su di sé. Dal suo piede passano una miriade di azioni, compresa quella del gol annullato a Sekulov

Dall’80’ Salifou sv

SEKULOV 6 – Un gol annullato e tanta corsa per dare una mano alla squadra

Dall’84’ Anghelé sv

CERRI 6 – L’assist per Sekulov nel gol annullato e poi tanta lotta e sacrificio spalle alla porta.

Dall’80’ Mbangula sv

All. BRAMBILLA 6.5 – La sua Juve rischia poco e crea tanto. Guadagna l’accesso al secondo turno dei playoff e l’impressione è che il meglio debba ancora arrivare

La pioggia battente infastidisce ma non lava via tutta la qualità di cui la Juventus Next Gen è dotata. I bianconeri di mister Brambilla battono 2 a 0 l'Arezzo – grazie alla rete su rigore di Savona e di Damiani nel finale -, e conquistano l'accesso al secondo turno dei playoff di Serie C dove affronterà il Pescara.