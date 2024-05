Domani sera laallenata da Massimo Brambilla scenderà in campo ad Alessandria per la gara contro l'Arezzo. L'AIA (associazione italiana arbitri) nella giornata di oggi ha reso note le designazioni arbitrali per la gara. Sarà il signor Gabriele Sacchi di Macerata a dirigere la sfida tra la Juventus Next Gen e l’Arezzo. Gli assistenti saranno Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto. Mentre il quarto uomo sarà Giorgio Vergaro di Bari. Tutto pronto quindi per la sfida di domani sera.