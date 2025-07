Juventus Next Gen, Anghelè può partire in prestito

Getty Images

Il progetto Juventus Next Gen continua a fornire talenti interessanti al panorama del calcio professionistico italiano. L’ultimo nome pronto a spiccare il volo è quello di Lorenzo Anghelè, attaccante classe 2005 che, dopo un buon percorso in Serie C, è pronto al salto di categoria.Secondo quanto riportato da PescaraSport24.it, il Pescara avrebbe avviato i contatti con il club bianconero per assicurarsi il giovane in vista della prossima stagione in Serie B. Il club abruzzese è alla ricerca di nuovi innesti offensivi e vede in Anghelè il profilo giusto per aumentare qualità e freschezza nel reparto avanzato.

L’operazione dovrebbe avvenire con la formula del prestito secco, a conferma della fiducia che la Juventus ripone nel ragazzo. L’obiettivo è chiaro: permettergli di accumulare minuti e responsabilità in un campionato più competitivo, per poi valutare il suo ritorno alla base in ottica prima squadra.Dotato di buona tecnica e visione di gioco, Anghelè può agire sia da seconda punta che da esterno offensivo. Per lui, il passaggio al Pescara rappresenterebbe un passo fondamentale nella sua crescita.La trattativa potrebbe concludersi già nei prossimi giorni.