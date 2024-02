DOVE VEDERE IN DIRETTA JUVENTUS NEXT GEN-ANCONA

DaSabato 3 febbraio 2024, alle ore 16:15, il "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria ospiterà la sfida tra la Juventus Next Gen e l'Ancona, valida per la 24ª giornata di Serie C.Le due squadre arrivano a questo appuntamento con umori differenti: i bianconeri sono ancora imbattuti in questo girone di ritorno e cercano il settimo risultato utile consecutivo, mentre i marchigiani sono incappati in cinque sconfitte nelle ultime otto gare disputate.Juventus Next Gen-Ancona sarà trasmessa in diretta su Sky e in diretta streaming su Sky Go.