Juventus Next Gen, Amaradio si racconta: 'Fondamentale non perdere la testa. Vi spiego il mio ruolo'

L'intervista a Luca Amaradio

La Casa di C ha intervistato, centrocampista classe 2005 dellache domani scenderà in campo contro la Cavese con l'obiettivo di blindare un piazzamento nei Playoff, come dichiarato anche da mister Massimo Brambilla . Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni, tra passato, presente e futuro.“Mi aspettavo di fare più fatica per via del fisico, e in effetti ero un po’ indietro. Ora ho messo su cinque chili da inizio anno e mi sento meglio anche con me stesso. Prima trascuravo la palestra, ora mi sto costruendo un fisico adatto alle mie caratteristiche tecniche“.

- “L’anno scorso, al Derthona, ho fatto il quinto di sinistra, poi ho fatto la mezz’ala, il trequartista… quest’anno, nelle ultime partite, ho giocato nella coppia d’attacco e mi sono trovato molto bene. Quello che mi piace di più, però, è stare sotto la punta, a destra, così posso rientrare e calciare col mancino. Ma in prima squadra farei anche il portiere, se serve!”.- "Per me è stato molto importante non perdere la testa quando, durante la stagione, ho avuto un minutaggio basso. Sono rimasto concentrato e ho continuato a lavorare in silenzio".- “Il goal all’esordio è stato incredibile. Ma il più significativo è stato quello contro il Foggia. Sembrava scritto, era il destino. Avevo aspettato tanto quel momento. È stato il frutto della pazienza e dell’impegno”.- “Facevo di tutto per diventare come lui. Mi piace anche Robben: faceva sempre la stessa cosa, rientrare sul mancino, eppure non lo fermava mai nessun difensore. Mi hanno detto che assomiglio al primo Soulé, appena arrivato alla Juve. È un paragone che mi fa molto piacere".- “Nel breve termine, l’obiettivo è vincere contro la Cavese e arrivare ai playoff. Non li ho mai fatti, e viverli al primo anno con la Juve sarebbe un’emozione unica. Nel lungo periodo… il sogno è esordire con la prima squadra. Quando vado alla Continassa per certi allenamenti, mi viene la pelle d’oca. Per ora resta un sogno, ma non si sa mai: a volte, i sogni diventano obiettivi".