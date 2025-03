Juventus Next Gen-Altamura 1-2, Brambilla: 'Nove volte su dieci, una partita così la vinci'

Getty Images



Le parole di Brambilla dopo Juventus Next Gen-Altamura

Laincappa nel secondo ko di fila: è 2-1 per«C'è tanto rammarico perchè, generalmente, nove volte su dieci una partita così la vinci. Purtroppo siamo stati poco precisi perchè abbiamo colpito tre pali, quindi per millimetri non siamo riusciti a trovare il gol. Tra questo match e quello contro il Giugliano, sempre in casa, abbiamo colpito un totale di cinque legni tra pali e traversi. È chiaro che un po' di buona sorte potrebbe essere di aiuto, ma è evidente non sia così in questo momento. Analizzando nel complesso la partita penso che abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo, soprattutto nel secondo tempo. Il pareggio probabilmente sarebbe stato un risultato bugiardo, la sconfitta lo è anche un po' di più. Ora ci attende il turno infrasettimanale e i ragazzi sono sicuro che non vedranno l'ora di scendere in campo per tornare a fare punti e il loro obiettivo è quello di farne il più possibile fino alla fine della stagione. Da domani inizieremo a pensare alla sfida di mercoledì in trasferta contro il Sorrento, valuteremo chi starà meglio e lo schiereremo in campo. Siamo fortunati perchè la rosa è completa e non abbiamo problemi numerici in questo senso. Pietrelli? Alessandro sta crescendo di partita in partita, non è facile arrivare negli ultimi giorni di mercato e trovarsi in una realtà diversa rispetto a quella da dove è arrivato, ma si è inserito molto bene, nel modo giusto. Oggi ha fatto una buona partita, come tutti gli altri. Afena-Gyan? Felix è un giocatore molto generoso, che mette l'anima in campo su ogni pallone. Oggi purtroppo è stato poco preciso sotto porta e non è riuscito a segnare».