Juve Next Gen ai Playoff: il bilancio dei precedenti

Laè ormai pronta a scendere in campo per il primo turno deidi, che la vedrà affrontare l'. Si tratta della quarta partecipazione per la Seconda squadra del club torinese, con la moderna formula iniziata nel 2017/18.Questo il bilancio: nel 2019/20 bianconeri fuori ai quarti di finale contro la Carrarese (2-2 esterno), dopo aver eliminato il Padova (2-0 in casa); nel 2020/21 out al secondo turno contro la Pro Vercelli (0-1 al “Piola”), dopo aver superato la Pro Patria (3-1 allo “Speroni”), infine nel 2021/22 out ai quarti di finale contro il Padova (reciproco 1-0 esterno, ma veneti avanti per miglior piazzamento in regular season), dopo aver estromesso Piacenza (0-0 in casa), Pro Vercelli (1-0 al “Piola”), Renate (1-1 interno e 1-0 a Meda). Bilancio delle 10 gare disputate: 5 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte, 11-6 la differenza reti per i giovani bianconeri.