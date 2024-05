Dopo il successo per 3 a 1 in casa del Pescara , laavrà la possibilità di scendere in campo per la prima volta nella sua storia nel turno nazionale deidi. L'avversaria sarà decretata domani mattina nel sorteggio ospitato nel quartier generale di Sky, che lo trasmetterà in diretta: la rivale sarà una tra, ovvero le squadre uscite vincitrici dalle rispettive partite della fase precedente. La Juventus, poi, disputerà la gara di andata del prossimo turno martedì in casa e quella di ritorno sabato in trasferta, non essendo testa di serie.