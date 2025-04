Juventus Next Gen al lavoro verso la Cavese: la situazione in vista dei Playoff

Getty Images

Perché la Juventus Next Gen non ha giocato l'ultimo turno di Serie C

Non solo la Prima squadra di Igor Tudor . Questa mattina è tornata al lavoro anche la, come sempre all'Allianz Training Center di Vinovo: i bianconeri allenati da Massimo Brambilla continuano a preparare la gara casalinga contro la, la penultima della regular season di Lega Pro, in programma sabato 19 aprile alle 18.30 e dunque due giorni prima rispetto alla sfida da cui sono attesi i "grandi", che affronteranno il Parma lunedì in trasferta per la 33^ giornata di Serie A.

Il calendario della Juventus Next Gen

La Next Gen, lo ricordiamo, era stata ferma nello scorso fine settimana a causa dell'annullamento del match contro il Taranto, escluso dal campionato per irregolarità amministrative esattamente come la Turris, che la Juve avrebbe dovuto incontrare a fine marzo. Al momento la squadra di Brambilla è al decimo posto nel girone C di Serie C a quota 41 punti (+3 sul Trapani undicesimo), un piazzamento che le darebbe la possibilità di disputare i Playoff.Dopo il match di sabato contro la Cavese il calendario prevede quello in trasferta contro il Messina, previsto per sabato 26 aprile alle 16.30. Al termine di questi due appuntamenti si avrà il quadro completo della situazione e si capirà se davvero la Next Gen potrà vivere da protagonista la post season, con l'opportunità di tentare la (difficile) scalata verso la Serie B. Un passo alla volta, comunque. Prima la Cavese, in vista della quale i giovani bianconeri si sono messi al lavoro: l'obiettivo è quello di conquistare un'altra importante vittoria, dopo quella per 4 a 1 contro il Crotone.