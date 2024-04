Base del discorso: la Juventus Next Gen ha proposto un'ottima seconda parte di stagione culminata nella qualificazione ai playoff di Serie C Considerando le difficoltà maturate nella prima parte, quindi, non era affatto scontato che i bianconeri riuscissero a conquistare il passaggio alla fase successiva. Chiudendo, così, a. Ovvero al 7 posto, miglior piazzamento di sempre in regular season da quando è nato il progetto.Ora, ecco l'per continuare a sviluppare un netto percorso di crescita che, mai come in questo caso, vede nella coralità un autentico punto di forza.