Le parole dia Juventus.com:«È stata una gara messa subito in discesa dopo i primi due gol, abbiamo avuto un approccio alla partita davvero buono. Avevamo in testa di venire a fare la partita e i primi gol ci hanno spianato la strada, poi sono stati bravi i ragazzi nella gestione del pallone e nel realizzare le altre reti. È stata una partita di ottimo livello sotto tutti i punti di vista. I gol? Abbiamo messo tanta qualità negli ultimi venti metri, quando siamo andati a calciare abbiamo attaccato la porta coi tempi giusti. Per l’Olbia, dopo un inizio in quella maniera dove abbiamo preso il sopravvento, il match è diventato difficile, nel momento in cui poi si sono aperti abbiamo trovato spazio con la nostra qualità e la nostra velocità. Oggi c’è tanto di nostro in questa vittoria, faccio i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande gara».